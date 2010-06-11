В молодежном паломничестве в Зарваницу будет участвовать около ста тысяч человек

Комиссия по делам молодежи Тернопольско-Зборовськой епархии УГКЦ начала подготовку XVII Всеукраинского молодежного паломничества в Зарваницу, которое состоится 25-27 июня. Об этом сообщает РИСУ.

Создан оргкомитет, в который вошли члены управы комиссии и представители молодежных сообществ Тернополя.

В трехдневном паломничестве, приуроченном году монашеского призвания, будут участвовать приблизительно 100 тыс. паломников из Украины и зарубежья.

В духовном центре Зарваница оргкомитет запланировал 3 импровизированных "пространства" радости, творчества и песен, евангелизационно-концертную программу и тому подобное.

Участники пешего хода отправятся 25 июня от Кафедрального собора непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы и на протяжении двух дней пройдут по 56-километровому маршруту Тернополь-Струсов-Зарваница.