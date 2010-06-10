Ежи Попелушко будет небесным заступником жертв наводнения

Польский священник Ежи Попелушко, убитый агентами спецслужб в 1984 году и провозглашенный блаженным в минувшее воскресенье, станет небесным заступником пострадавших от наводнения в Польше. Об этом сегодня заявил Папа Римский Бенедикт XVI во время общей аудиенции на площади Святого Петра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Радио Ватикана.

Традиция обращения к блаженным и святым за молитвенной поддержкой и ходатайством перед Богом восходит к первым векам христианства. В случаях национальных стихийных бедствий, как в Польше, где наводнение затопило около 19 тысяч домов и оставило без крова около 70 тысяч человек, верующие молитвенно обращаются к Богу через небесных заступников. Папа Римский напомнил полякам, что они могут прибегать к ходатайству блаженного священника Попелушко, который никогда в земной жизни не отказывал в помощи людям, попавшим в трудную ситуацию.

"Новый польский блаженный священник Ежи Попелушко учил любви и солидарности с тем, кто нуждается в духовной и материальной поддержке, и поэтому его опеке и заступничеству я препоручаю всех, кто пострадал от наводнения и кто им помогает", - сказал понтифик, обращаясь к 15 тысячам паломников из разных стран мира.

Во время аудиенции Бенедикт XVI рассказал паломникам о своем недавнем визите на остров Кипр и поблагодарил католиков за молитвенную поддержку во время его путешествия.

В заключение аудиенции понтифик преподал собравшимся апостольское благословение.

Попелушко родился 14 сентября 1947 года в местности Окопы на северо-западе Польши. В 1965 году он поступил в духовную семинарию в Варшаве. После военной службы и окончания семинарии Попелушко в 1972 году был рукоположен в священники.

После введения в Польше военного положения в 1981 году он проводил специальные богослужения за родину и поддерживал участников движения "Солидарность". 19 октября 1984 года по дороге в Варшаву после одной из месс Попелушко был убит агентами службы безопасности, которые впоследствии предстали перед судом и были признаны виновными.

Попелушко был беатифицирован (причислен к лику блаженных) в воскресенье во время богослужения на площади Маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве. Торжественную мессу возглавил префект Конгрегации по делам канонизации архиепископ Анджело Амато. В первое воскресенье июня Церковь в Польше также отмечала День благодарности за свободу в память о первом визите в страну Иоанна Павла II в июне 1979 года.

Литургическая память мученика Ежи Попелушко в Католической церкви будет совершаться ежегодно 19 октября.