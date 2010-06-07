В Польше состоялась беатификация мученика о. Ежи Попелушко

В воскресенье, 6 июня состоялась беатификация польского мученика о. Ежи Попелушко. Беатификационную формулу в виде апостольского письма Бенедикта XVI на латыни зачитал префект Конгрегации Канонизационных Дел архиепископ Анжело Амато.

Как сообщает РИСУ со ссылкой на католическое издание «Credo», торжества на площади Пилсудского в Варшаве собрали более 150 тысяч человек. В них приняла участие мать священника-мученика Марианна Попелушко.

Мессу вместе с префектом Конгрегации Канонизационных Дел отслужил Епископат Польши и епископы из-за рубежа. «Он зло побеждал добром, вплоть до кровопролития», — сказал архиепископ Амато об о. Ежи.

В Службе Божьей приняли участие также политики и представители власти. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Европарламента Ежи Бузек, бывший президент Польши Лех Валенса, президент Варшавы Анна Гронкевич-Вальтз, послы и сенаторы, а также кандидаты на пост президента РП Бронислав Коморовски и Ярослав Качински.

Во время Мессы Варшавский Митрополит архиепископ Кизимеж Нич сказал, что молитва верующих, которые в течение 26 лет посещали могилу о. Ежи и молились о его беатификации, услышана. Иерарх вспомнил, что беатификационный процесс начался на диецезиальном уровне в 1997 году и закончился в Риме 19 декабря прошлого года декретом Святейшего Отца о мученичестве Божьего Слуги.

Символической была и дата проведения торжеств, ведь в первое воскресенье июня Церковь в Польше отмечает «День благодарения за свободу», вспоминая первое посещение страны слугой Божьим Иоанном Павлом II, состоявшееся в июне 1979 года. Об этом сообщает «Радио Ватикан».

В 2009 году на экраны Польши вышел фильм о выдающемся священнике — вдохновителе сопротивления «Солидарность», который выступил против коммунистической власти в Варшаве. Недавно этот фильм презентовали и в Украине.

Священника Ежи Попелушко пытали и убили офицерыи польской тайной политической полиции 19 октября 1984 г. Тело нашли 11 дней спустя в реке Висла. Еще при коммунистическом режиме состоялся процесс над убийцами. Хотя только один из них полностью понес наказание, остальных виновников убийства дважды амнистировали.

Отец Ежи похоронен в Варшаве, в приходе св. Станислав Костка, где находится музей памяти убитого священника.

СПРАВКА. О. Ежи Попелушко родился 14 сентября 1947 в местности Окопы на северо-западе Польши. Воспитан в набожной семье, после окончания школы, в 1965 году он поступил в Высшую Духовную Семинарию в Варшаве, а уже через год был призван на военную службу. Вместе с другими семинаристами Ежи был направлен в специальную военную часть, где коммунистическая власть проводила антицерковную и антирелигиозную пропаганду, чтобы побудить усомниться в своем священнический призвании. Благодаря отваге, с которой солдат Попелушко исповедовал свою веру и выражал верность призванию, его часто подвергали различным наказаниям и преследованиям, которые ухудшили состояние его здоровья, но не поколебали дух. В 1972 году Ежи Попелушко получил священническое рукоположение.

Сначала он исполнял душпастырское служение в приходах варшавского предместья. Позже занимался студенческим душпастырством, в Варшавской архидиецезии был ответственным за духовную опеку медработников. Учитывая ухудшение состояния здоровья, о. Ежи перевели на приход святого Станислава Костки, где он, помимо прочего, занялся душпастырством работников металлургической отрасли.

После провозглашения в Польше военного положения в 1981 году, о. Попелушко проводил так называемые Службы за родину, собиравшие многочисленных верующих. Во время проповедей он касался религиозных и духовных тем, сочетая их с проблемами общественной и политико-этического характера, объясняя социальное учение Церкви и поучения на эту тему Иоанна Павла II и кардинала Вышинского.

Коммунистическая власть отреагировала на его деятельность клеветническими и репрессивными мерами, устраивая также различные провокации.

19 октября 1984, когда о. Ежи возвращался в Варшаву после Службы Божьей в Быдгоще, его автомобиль остановили агенты Службы Безопасности. Водителю удалось скрыться, а искалеченное пытками тело священника 30 октября выловили в Висле недалеко от города Влоцлавек.

В похоронных богослужениях, которые возглавлял кардинал Юзеф Глемп, приняли участие многочисленные епископы, более тысячи священников и 100 тыс. верующих.