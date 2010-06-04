Папа Римский посещает Кипр

Папа Римский Бенедикт XVI посещает Кипр. Во время визита - с 4 по 6 июня - Папа Римский не будет делать никаких заявлений относительно политических проблем разделенного с 1974 г. на южную (греческую) и северную (турецкую) части острова, сообщает The National".

"Я не думаю, что он что-нибудь скажет, потому что это не будет уместно, и у него возникнут проблемы с турецкой стороной", - заявил глава Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом, говоря о возможности политических высказываний Папы.

Турецкое посольство в Ватикане выразило сожаление, что Папа не нанесет визит в Северный Кипр – самопровозглашенное турецкое государство, которое признает только Анкара. Правительство греческой части острова является единственным правительством на Кипре, признанным международным сообществом.

Однако само присутствие Папы на Кипре, где он проведет две ночи, выдвинет на первый план разделение острова и острую необходимость в решении этой проблемы, считают представители Церкви и дипломаты.

Кипр настолько важен для дипломатии Ватикана, что остров с населением менее 1 млн человек имеет свое посольство при Святом Престоле, и еще одно находится в Риме.

Правительство республики назвало визит понтифика "событием исторической важности", поскольку впервые в истории глава Римско-Католической Церкви посещает Кипр. Для самого Бенедикта XVI - это первая поездка в православную страну. Здесь рассматривают приезд Папы Римского как признание международной роли острова как моста между Европой и Востоком, между христианами разных конфессий.