УГКЦ планирует планирует до конца осени завершить фасад Патриаршего собора

До конца осеннего периода планируется завершить фасад Патриаршего собора Воскресенья Христова Украинской Греко-Католической Церкви в Киеве. Об этом, как сообщает Департамент информации УГКЦ, сказал отец Петр Федюк, генеральный директор Строительной дирекции при Патриархе УГКЦ.

Отец Петр отметил, что уже практически готова вся документация. "Надеюсь, что в ближайшее время начнем прокладывать электропровода на постоянной основе. Потому что до сих пор электроэнергия поставлялась лишь на временной основе, - говорит он. - Также сейчас ожидаем средств, чтобы завершить фасад собора. То есть утеплить его и поштукатурить".

Сейчас на соборе пока мягкая кровля. Ее обязательно нужно покрыть водозащитой, потому что, по словам отца Петра, “мы все жили в домах с мягкой кровлей и знаем, что со временем такие крыши начинают течь. Планируется дать такую себе защитную мембрану”.