Римо-католики пригласили Папу Римского посетить Украину
11:10, 25 мая 2010Католицизм
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В ходе 35-го заседания Конференции римско-католических епископов Украины, собиравшихся на прошлой неделе для обсуждения пастырских и литургических вопросов, архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий сообщил, что приглашение Папе Римскому Бенедикту XVI посетить Украину в 2012 г. было принято Ватиканом, и сейчас определяется конкретная дата визита. Об этом сообщает «Milites Christi Imperatoris».
В 2012 г. Львовская римско-католическая архиепархия будет праздновать 600-летие перенесения епископской столицы во Львов. В том же году планируется окончание Евхаристического конгресса в Украине.
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