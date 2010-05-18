Мир отмечает 90-летие со дня рождения Папы Иоанна Павла II

Католический мир сегодня отмечает 90-летие со дня рождения Кароля Юзефа Войтылы /1920-2005/, вошедшего в историю как Папа Римский Иоанн Павел II, сообщает ИТАР-ТАСС.

В крупнейших католических базиликах многих стран проходят службы в память о первом понтифике-славянине. Цветы и свечи украсили его могилу в подземной крипте римского собора Святого Петра. Впрочем, весьма вероятно, что тело "раба рабов Божьих" /один из папских титулов/ Кароля Войтылы вскоре может быть перенесено в алтарную часть храма. Это произойдет после беатификации /провозглашения блаженным/ Иоанна Павла II, подготовка к которой началась сразу же после его кончины 2 апреля 2005 года. Тогда на похоронах усопшего тысячи людей несли плакаты-требования "Святой сейчас!".

Правда, в последнее время процесс беатификации несколько замедлился. Ожидалось, что Папа Бенедикт XVI, преемник Войтылы, в прошлом его ближайший соратник, подпишет буллу /указ/ о церковном прославлении своего предшественника к пятой годовщине со дня его смерти. Но этого не произошло и ко дню 90-летия, и сейчас в ватиканских кругах называют новый срок - осень 2010 г.

В качестве причины такой задержки осведомленные источники в администрации Святого Престола называют ошибку с кандидатурой объекта "чудесного исцеления" /чудо требуется обязательно в послужном списке кандидата/ - французской монахини, которой молитва Папе Иоанну Павлу II якобы помогла излечиться от болезни Паркинсона. Оказалось, что улучшение состояния ее здоровья было лишь временным. Сейчас эксперты ищут другой аналогичный случай из жития Кароля Войтылы, который позволит возвести его в лик блаженных.