Во Львове состоится Генассамблея Федерации католических университетов Европы

20-23 мая впервые во Львове пройдет Генеральная ассамблея Федерации католических университетов Европы (FUCE). Участие в ассамблее, которая будет проходить на базе Украинского католического университета, примут участие более 50 ректоров, вице-ректоров, руководителей международных отделов католических университетов Европы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, основная цель встречи - обсуждение возможностей католических университетов способствовать гуманизации общества через образование, научный поиск и служение.

Также запланирован официальный прием ассамблеи во Львовском городском совете и экскурсии по Львову, поскольку для большинства гостей это первый визит в Центральную или Восточную Европу.

Справка УНИАН. Федерация католических университетов Европы - региональная составляющая Всемирной ассоциации католических университетов. Украинский католический университет входит в состав обеих организаций с 2003 года, где представляет не только Украину, но и весь восточноевропейский регион.