Папа Римский посетит место явления Богородицы трём пастушкам

Проблемы взаимодействия веры и творчества будут находиться в центре внимания участников встречи деятелей культуры и науки Португалии с Папой Римским Бенедиктом XVI, совершающим апостольский визит в эту страну. В столичном "Вифлеемском центре культуры" ожидается присутствие 1400 видных представителей португальской интеллектуальной элиты.

Сегодня завершаются двусторонние встречи понтифика с политическими лидерами Португалии. В помещении нунциатуры (посольства Ватикана) пройдут переговоры с премьер-министром Жозе Сократешем с участием государственного секретаря (главы правительства) Святого Престола кардинала Тарчизио Бертоне.

Во второй половине дня Римский Понтифик начинает паломничество в португальскую святыню Фатиму, где пробудет до пятницы. После прибытия на вертолете Папа Бенедикт совершит молебен в часовне, возведенной на месте, где в 1917 году Богоматерь явилась трем пастушкам. Десять лет назад двое из них были провозглашены блаженными Католической Церкви.

В первый день визита Папа Римский встретился с президентом республики и отслужил торжественную мессу на центральной Торговой площади Лиссабона. В ней он привлек внимание к оскудению веры в современном мире.

Ранее в беседе с журналистами на борту самолета Йозеф Ратцингер дал неожиданное толкование "третьему секрету Фатимы". По сути, он приравнял нынешние нападки на Католическую церковь по поводу педофилии с выстрелом турецкого террориста Агджи в своего предшественника - Папу Иоанна Павла II.

Бенедикт XVI поведал, что третий секрет Фатимы, который, как считалось ранее, состоит исключительно в предсказании предпринятого в 1981 году покушения на Иоанна Павла II, также распространяется "на все страдания Католической церкви в настоящем и будущем".