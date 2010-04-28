27 апреля в Житомир прибыли мощи Св. Терезы. Торжественную литургию по этому случаю отслужил епископ-ординарий Киево-житомирской диецезии Ян Пурвинский. На литургию, которая состоялась в кафедральном костеле Св. Софии, собрались не только католики, но и христиане других конфессий. Святые мощи будут выставлены здесь до 30 апреля. Реликвиарий с мощами Великой католической святой, на котором написано высказывание Св. Терезы "Мое призвание - любовь" объехал уже 40 стран мира, а в Украину впервые прибыл 5 апреля. За это время святым мощам поклонились тысячи верующих во Львовской и Волынской областях.

Сестра Тереза происходит из многодетного семейства Мартен, которое жило во французском городке Лизье. Семейство было очень набожным. В 5.30 ежедневно семья начинала свой день с молитвы. Неудивительно, что когда на втором году жизни девочка убежала из дома, ее нашли в храме. Рассказывают, что, когда она впервые тяжело заболела, то была исцелена улыбкой Божьей Матери, а когда сестра Тереза молилась, на нее с неба сыпались лепестки роз. Неслучайно перед процессией к костелу дети усыпали дорогу лепестками.

Сестра Тереза умерла в 24 года. Папа Пий XI объявил ее святой. "Св. Тереза переполнена любовью к Христу. Это образец того, как надо любить окружающий мир, как ни искать только выгоды, как уметь прощать и сопереживать тем, кто рядом. Маленькая Тереза, а Великая Святая, просим, чтобы время проведено около твоих мощей, было плодотворным для всех христиан нашего города, которые придут к Тебе", - призывал Ян Пурвинский.