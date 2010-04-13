УГКЦ организует народную толоку на Аскольдовой могиле

17 апреля 2010 года состоится народная толока около паркового комплекса "Аскольдовая могила", архитектурной достопримечательности Х века по адресу г. Киев, Парковая Дорога 1.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, организатором мероприятия выступило Церковная община храма св. Николая Чудотворца УГКЦ на Аскольдовой могиле.

"Наше церковная община молится в выдающемся месте - зародыше духовности и культуры Руси-Украины. Многочисленные паломники, киевляне присоединяются к молитве на Аскольдовой могиле за спасение Руси-Украины и целого мира.

По благословению нашего епископа, в течение многих лет мы проводим народную толоку - уборку паркового комплекса "Аскольдовая могила". В этом году намереваемся убрать прилегающие Днепровские кручи, которыми никто не заботится, и они находятся в ужасном состоянии. Придите в этот волшебный уголок Киева, приобщитесь к доброму делу, потрудитесь на славу Божью и на спасение нашей будущего", - говорится в обращении настоятеля церкви св. Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле о. Игоря Онишкевича.

Организаторы просят всех желающих прийти в рабочей одежде и взять рукавицы, необходимый реманент для уборки естьидет речь в обращении настоятеля церкви св. Николая Чудотворця на Аскольдовой могиле о. Игоря Онишкевича к городской власти.

Организаторы просят всех желающих прийти в рабочей одежде и взять рукавицы, необходимый реманент для уборки есть.