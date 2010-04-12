Туринская плащаница выставлена для поклонения

В кафедральном соборе итальянского Турина впервые за 10 лет на обозрение верующих выставлена Туринская плащаница, передает Благовест-инфо.

Как ожидается, за шесть недель, в течение которых реликвия будет выставлена в туринском соборе, ее посетят около 2 млн. человек. Среди них будет и Папа Римский Бенедикт XVI, который совершит паломничество в Турин 2 мая.

11 апреля понтифик приветствовал поклонение Туринской плащанице в своей проповеди после воскресной молитвы Regina Caeli. «Я радуюсь этому событию, которое вновь вдохновляет массовое паломничество, а также новые исследования, размышления, и - самое важное - воспоминания о таинстве страдания Христа», - заявил Папа, находящийся на краткосрочном отдыхе в своей летней резиденции в Кастельгандольфо.

Туринская плащаница уже много веков почитается как погребальная пелена Христа, хотя некоторые ученые считают ее средневековой подделкой. Католическая Церковь приветствует почитание реликвии, но не имеет официальной позиции относительно ее подлинности. В последний раз Туринская плащаница выставлялась в юбилейном 2000 году, а в 2002 она подверглась реставрации: с основного полотна были удалены 30 заплаток, а также т.н. «голландская подкладка», к которой ткань плащаницы была пришита в еще в 1534 году после пожара (подкладку ученые заменили на новую). Реставраторам удалось очистить плащаницу от загрязнений и остатков сгоревшей ткани, а удаление подкладки позволило им изучить и сфотографировать оборотную сторону реликвии.