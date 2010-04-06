Виртуальная исповедь через Skype недопустима

Священник Римско-католической церкви в Литве Аудрюс Микитюкас считает, что исповедь на расстоянии или виртуальаная исповедь невозможны. По его мнению, это сродни "попыткам мужчины и женщины зачать новую жизнь через Интернет".

Его мнение разделяет и руководительница Музея церковного наследия искусствовед Сигита Маслаускайте. "Как ты не можешь виртуально почистить зубы, потому что для этого нужна настоящая зубная щетка и паста, также ты не можешь и виртуально участвовать в мессе, и тем более исповедоваться", - приводит ее слова "Благовест-инфо".

Тем не менее, дискуссии по этому вопросу не утихают. По мнению сторонников исповеди через интернет, современный способ облегчить душу от грехов подбодрил бы большее количество людей, которые попросту не осмеливаются идти к священнику, а также послужил бы для людей, проживающих в других странах, и в особенности инвалидам.

Как отмечает балтийский портал "Delfi", по утверждению Микитюкаса, исповедь на расстоянии невозможна прежде всего потому, что само таинство не является виртуальной вещью.

"Я не могу вас повенчать или крестить по Skype, виртуально я бы даже памятник освятить не смог бы", - сказал священник.

Говоря об анонимной психологической или духовной помощи, священник подчеркнул, что человеку свойственно желание выговориться, и иногда после этого действительно становится легче.

"Тем не менее, когда я слышу исповедь, для меня очень важно видеть, что за человек приходит в исповедальню, сколько ему лет, мужчина это или женщина, ибо с каждым ты говоришь по-разному. В конце концов, по интернету невозможно благословить человека, только говоря, что благословишь", - говорит Микитюкас.

На вопрос, бывают ли отдельные случаи, когда можно исповедоваться на расстоянии, священник ответил положительно, тем не менее, подчеркнул, что это происходит в исключительных случаях.

"Папа Иоанн Павел II сказал: "Боже, храни Интернет". Тем не менее, Интернет как вода: когда ее нет - плохо, когда ее слишком много - потоп, угрожающий стихийным бедствием. Очень хорошо, когда каждая река течет в своем русле. Также и с Интернетом, в котором много опасностей, но и огромная польза - возможность работать на благо Церкви", - признался священник, приведя в пример, что перед Пасхой в Интернете было много серьезных размышлений о посте, молитве, Страстях Христовых.