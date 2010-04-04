Папа Римский обратился с пасхальным посланием Urbi et Orbi
22:19, 04 апреля 2010Католицизм
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Понтифик осудил насилие
Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI в традиционном пасхальном послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") осудил насилие в разных частях мира - на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Пакистане.
Понтифик также выразил сочувствие пострадавшим от недавних землетрясений на Гаити и в Чили, сообщает радио “Свобода”.
По мнению БЕНЕДИКТА XVI, Пасха – это время для прощения, добродетели и истины.
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