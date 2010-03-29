Папа призвал в Вербное воскресенье к примирению в Иерусалиме

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI призвал в Вербное воскресенье к примирению в Иерусалиме, сообщило радио Ватикана.

Обращаясь к пастве после богослужения на площади святого Петра в Риме, понтифик выразил глубокое сожаление по поводу напряженности, которая в очередной раз возникла в городе, духовно близком иудеям, христианам и мусульманам.

«В этот момент наши мысли и сердца особым образом обращены к Иерусалиму, где исполнилась пасхальная тайна», - сказал Папа Римский.

«Иерусалим - это пророчество всеобщего единения, которое жаждет Бог для всей человеческой семьи», - добавил понтифик и напомнил, что «мир - это дар, который Бог доверяет ответственности человека, чтобы он его оберегал через диалог и уважение прав всех людей, через примирение и прощение».

Бенедикт XVI призвал собравшихся римлян и паломников из разных стран молиться о том, что «ответственные за судьбы Иерусалима люди смело ступили на путь мира и терпеливо следовали ему».