Папа Римский произвел кадровые перестановки в Католической Церкви

На минувшей неделе Папа Римский назначил 5 новых епископов и нунция, епископ-коадъютор стал главой диоцеза в порядке преемства. Оставили свои посты 4 иерарха, сообщает «Ратцингер-Информ».

11 марта понтифик принял отставку главы диоцеза Гранада (Никарагуа) Бернардо Хомбаха. Папа назначил новым епископом Гранады Хорхе Солорсано Переса, бывшего прежде епископом Матагальпы (Никарагуа).

Глава Католической Церкви назначил вспомогательными епископами диоцеза Даллас (США) Джона Дугласа Дешотеля (бывшего генеральным викарием этого же диоцеза) и Марка Джозефа Зайтца(бывшего приходским священником прихода св. Риты), передав им титулярные епископские кафедры Ковы и Коцилы соответственно.

12 марта Папа принял отставку главы диоцеза Байё (Франция) Пьера Огюста Пикана. Новым епископом Байё назначен Жан-Клод Буланже, бывший прежде епископом Сееса (Sées) (Франция).

Папа принял отставку главы диоцеза Керема (Папуа-Новая Гвинея) Пола Джона Маркса. Его полномочия перешли к Патрику Тавалу, коадъютору этого же диоцеза.

13 марта понтифик принял отставку главы диоцеза Пуэрто-Кабельо (Венесуэла) Рамона Хосе Вилорию Пинсона.

Папа Римский назначил архиепископом-митрополитом Вальядолида (Испания) Рикардо Бласкеса Переса, бывшего ранее епископом Бильбао.

Папа назначил апостольским нунцием на Маврикии и Сейшельских островах Юджина Мартина Наджента, титулярного архиепископа Domnach Sechnaill, апостольского нунция на Мадагаскаре и апостольского делегата на Коморских островах с функциями апостольского делегата на Реюньоне (на эту должность он был назначен 13 февраля).