Постоянный Синод УГКЦ обсуждает в Одессе проблемы миграции украинцев

С 6 по 9 марта в Одессе проходит заседание Постоянного Синода епископов Украинской Греко-Католической Церкви в ходе которого будут рассмотрены актуальные вопросы церковной жизни, в частности, проблема украинской миграции.

По словам секретаря Синода владыки Богдана (Дзюраха), среди вопросов, которые планируют рассмотреть на Синоде в Одессе, будет также подготовка к V сессии Патриаршего Собора на тему "Монашество в Церкви и для Церкви", который пройдет с 3 по 12 сентября 2011 года в Бразилии.

"Кроме того, будут рассматриваться и другие темы, в частности, состояние реализации стратегического плана евангелизации нашей Церкви, — говорит владыка Богдан. — Как известно, тема евангелизации была главной темой на двух последних Синодах нашей Церкви, и теперь реализация этого проекта переходит во вполне практическую плоскость: нарабатывается стратегический план евангелизации, который впоследствии будет воплощаться в епархиях и экзархатах как в Украине, так и за ее пределами", — отметил владыка Богдан.

Чтобы лучше узнать потребности УГКЦ в разных частях Украины и за ее пределами Постоянный Синод проводит свои заседания каждый раз в другой епархии или экзархате. "Хотим посмотреть на состояние и перспективы развития экзархатов на востоке и на юге Украины, поскольку эти территории были подвергнуты массированной и долговременной атеизации и сейчас евангелизация составляет здесь особый вызов не только для нашей Церкви, но также для других христианских Церквей", — подчеркнул владыка Богдан.

В программе пребывания членов Постоянного Синода в Одессе предусмотрена встреча с духовенством экзархата, мирянами, молодежью и местной властью, сообщает Департамент информации УГКЦ.

СПРАВКА

Постоянный Синод — это группа епископов, которая работает от имени Патриаршего Синода и является совещательным органом для главы Церкви и помогает ему управлять Церковью в межсинодальный период.

Постоянный Синод состоит из пяти человек: главы УГКЦ патриарха Любомира Гузара, который является председателем Постоянного Синода, и четырех епископов, трех из которых избирает Патриарший Синод, а одного назначает Верховный Архиепископ. Членов Постоянного Синода избирают на пять лет. Кроме того, выбирают заместителей на случай, если кто-то из членов Постоянного Синода не сможет принять участия в его работе. В течение года происходит четыре заседания Постоянного Синода, одно из которых — сразу после завершения Патриаршего Синода.

Синод Епископов УГКЦ, который проходил в Филадельфии (США) 27 сентября — 6 октября 2007 года, избрал новых членов Постоянного Синода епископов УГКЦ: Архиепископа Игоря (Возьняка), Владыку Павла (Хомницкого), Владыку Давида (Мотюка), Владыку Василия (Семенюка). Состав заместителей членов Постоянного Синода епископов УГКЦ таков: владыка Василий (Ивасюк), владыка Ярослав (Прыриз), владыка Владимир (Ющак), владыка Владимир (Ковбич).