В мире насчитывается 1 млрд 166 млн католиков Число католиков в мире достигло 1,166 миллиарда – таковы данные, приведенные в новом издании ежегодного справочника Католической Церкви "Annuario Pontificio". Первый экземпляр нового справочника был преподнесен Папе Римскому Бенедикту XVI кардиналом Тарчизио Бертоне, государственным секретарем Ватикана, сообщает "Благовест-инфо".

В "Annuario" приводятся данные о численности верующих на конец 2007 года – самые последние из доступных на сегодня. По сравнению с предыдущей статистикой, опубликованной годом раньше, количество католиков в мире выросло на 19 млн человек, или на 1,7%.

На планете насчитывается 5 002 католических епископа, что несколько больше, чем в 2000 году – только за последний год Папа Бенедикт XVI создал девять новых епископских кафедр и одну прелатуру.

По сравнению с 2000 годом, число католических священников выросло с 405 178 до 409 166 (данные за 2008 год). Прирост числа клириков наблюдается в Африке, Азии и Америке (Южной и Северной), а в Европе продолжается снижение количества священников и семинаристов.

Чуть больше 47% всех католических священников служат в Европе, 30% – в двух Америках, 13,2% – в Азии, 8,7% – в Африке и 1,2% – в Австралии и Океании.

За первое десятилетие миллениума количество монашествующих снизилось – с 801 тыс. до 739 тыс.. Их количество падает везде, кроме Африки и Азии.

В "Annuario Pontificio" перечислены все епархии, епископы и кардиналы Католической Церкви (с контактной информацией и статистическими данными), все главы и официальные лица учреждений Римской курии. В справочнике можно также найти контакты всех нунциатур и дипломатических миссий Ватикана в мире, посольств различных стран при Святом престоле, штаб-квартир монашеских орденов (также со статистикой по каждому ордену) и католических учебных заведений. Первый ежегодный справочник Католической Церкви, предшественник современного "Annuario Pontificio", был издан в Риме в 1716 году.