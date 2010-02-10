Папа Римский назначил 6 новых епископов

В течение минувшей недели Папа Римский Бенедикт XVI назначил 6 новых епископов и двух нунциев. Один иерарх оставил свой пост, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на "Ратцингер-Информ".

2 февраля Бенедикт XVI принял отставку главы диоцеза Махаджанга (Мадагаскар) Жозефа Иньяса Рандрианасоло. Его полномочия перешли к Роже Виктору Ракотондраджао, коадъютору этого же диоцеза.

Папа назначил епископом Сокорро и Сан-Хиля (Колумбия) Карлоса Хермана Месу Руиса, бывшего ранее епископом Арауки.

Понтифик назначил епископом Хирардоты (Колумбия) Гильермо Ороско Монтойю, бывшего прежде епископом Сан-Хосе-дель-Гуавьяре.

Епископом Теуантепека (Мексика) назначен Оскар Армандо Кампос Контрерас, бывший до этого титулярным епископом Суммы и вспомогательным епископом Антекеры, Оахака.

Папа назначил епископом диоцеза Уахигуя (Буркина-Фасо) Жюстена Киентегу, священника из Кудугу, эконома диоцеза.

Апостольским нунцием в Нигерии назначен Августин Касуджу, титулярный архиепископ Кесарии Нумидийской, бывший прежде апостольским нунцием на Мадагаскаре, Маврикии и Сейшельских островах, апостольским делегатом на Коморских островах с функциями апостольского делегата на Реюньоне.

5 февраля Бенедикт XVI назначил вспомогательным епископом архидиоцеза Вильнюс (Литва) Арунаса Понишкайтиса, бывшего прежде генеральным викарием Вилкавишкиса, передав ему титулярную епископскую кафедру Синны.

6 февраля глава Католической Церкви назначил апостольским нунцием на Сан-Томе и Принсипи Новатуса Ругамбву, бывшего прежде помощником секретаря Папского Совета по Пастырскому попечению о мигрантах и беженцах, передав ему в тоже время титулярную кафедру Тагарии с достоинством архиепископа.