Ватикан откроет архивы времени понтификата Пия XII

«Техническая» подготовка к открытию секретных архивов, связанных с понтификатом Папы Римского Пия XII (1876-1958) , вероятно, будет завершена, в 2014 или 2015 году, сообщила со ссылкой на ежедневную итальянскую газету немецкая редакция Радио Ватикана.

29 января префект Ватиканского секретного архива Серджио Пагано (Sergio Pagano) информировал издание Il Messagero о том, что рассекреченные архивные материалы станут важным источником для научных исследований.

По мнению Пагано, у Ватикана не может быть никаких опасений относительно результатов открытия этих секретных архивов.