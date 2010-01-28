В Италии вышла книга о жизни Папы Римского Иоанна Павла II

В Италии вышла книга "Потому что он святой", в которой собраны уникальные сведения о жизни Папы Римского Иоанна Павла II.

Труд написан польским священником Славомиром Одером совместно с главным редактором еженедельника Famiglia Cristiana Саверио Гаетой. Славомир Одер является постулатором процесса беатификации Иоанна Павла II.

Обнародованные документы рассказывают, что понтифик несколько раз хотел покинуть престол по состоянию здоровья (известно, что он страдал болезнью Паркинсона), но в итоге решил остаться на престоле святого Петра до конца. Книга проливает свет на события, связанные с подготовкой нескольких покушений на Папу Войтылу, которые планировались и которые были совершены. Читатели познакомятся также с ранее не публиковавшимися письмами Иоанна Павла II.

Как сообщалось в информации итальянской газеты La Repubblica, авторы книги рассказывают на ее страницах и о глубоком мистицизме Папы, его постоянном внимании к молитве, о медитациях, молчании, постах и даже самобичевании, которому понтифик подвергал себя в знак великой жертвенности и преданности Господу.