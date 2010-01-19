Израиль просит Папу Римского открыть архивы Ватикана

Израиль просит Папу Римского БЕНЕДИКТА XVI открыть архивы Ватикана, содержащие документы, которые относятся к периоду Второй мировой войны.

Как передает РИА «Новости», БЕНЕДИКТ XVI 17 января впервые нанес визит в синагогу Рима. На встрече Папы Римского с еврейской общиной итальянской столицы присутствовали 1,1 тыс. человек, в том числе многие видные политики, среди которых был вице-премьер Израиля Сильван ШАЛОМ, готовящий предстоящий визит премьер-министра Сильвио БЕРЛУСКОНИ в Израиль.

"Я попросил Папу найти способ сделать доступными архивы Ватикана для того, чтобы прояснить некоторые детали понтификата Пия XII, дабы ослабить напряженность (существующую) между иудеями и католиками", - заявил С.ШАЛОМ по окончанию визита Папы БЕНЕДИКТА XVI в римскую синагогу.

Пий XII (1876 - 1958), возглавлявший католическую церковь с марта 1939 года, обвиняется представителями иудейской религии в том, что не высказывался против геноцида евреев во время Второй мировой войны.

В своем выступлении БЕНЕДИКТ XVI высказался в защиту Пия XII, подчеркнув, что Ватикан во время войны "часто тайно и сдержанно" оказывал помощь евреям, защищая их от нацистского режима. БЕНЕДИКТ XVI призвал к развитию активного диалога между католиками и иудеями, основой которого является общность значительной части их духовного наследия, и отметил, что за последние 40 лет в этих отношениях произошел существенный прогресс.

Первым Папой Римским, посетившим синагогу Рима, был Иоанн Павел II. Он побывал в Верховном храме 13 апреля 1986 года и назвал тогда евреев "старшими братьями".