Слепой священник из Прикарпатья пешком дошел до Вифлеема

Незрячий священник из Прикарпатья встретил Рождество в Вифлееме. Об этом сообщил журналистам проводник слепого священника Андрей КАЛЮЖНЫЙ.



По его словам, «паломничество к Богу стало содержанием земного бытия и для незрячего священника о. Игоря ИВАНИВА, а Церковь - его Небом на земле». Проводник говорит, что незрячий отец уже вернулся из Святой земли, «устелив молитвами тысячи километров». Он сообщил, что в Вифлеем добирались пешком, иногда автостопом и самолетом. «В каждом храме, где паломники находили приют, священник во время совместных богослужений благодарил Бога за его доброту и приют, молился за нуждающихся, просил у Господа помощи, – рассказал А.КАЛЮЖНЫЙ. - В толстой тетради-дневнике отца Игоря - тысячи записей, имен, человеческих откровений, просьб и пастырских благословений. Мужество и верность о. Игоря Христовой Церкви является добрым примером для всех нас».



«Отец Игорь, - вспоминает проводник Андрей, - был в сослужении и в храме Гроба Господнего перед Рождеством по Юлианскому календарю, на горе Фавор в храме Преображения Господнего, что на высоте 586 метров над уровнем моря, в храме Рождества Христова в Вифлееме».



Как сообщал УНИАН, в прошлом году в декабре в праздник Введения Пречистой Девы Марии в храм Господний незрячий священник о. Игорь ИВАНИВ и его проводник прихожанин церкви Святой Параскевы УГКЦ в Болехове А.КАЛЮЖНЫЙ отправились из храма Божией Матери Неустанной Помощи в Ивано-Франковске в паломническую дорогу в Иерусалим, чтобы поклониться следам Христовым на Святой земле: помолиться возле Гроба Господнего, почувствовать сердцем величие Преображения на горе Фавор, встретить радость Рождества Христова в Вифлееме.

