В Тернополе установили самый большой в Украине вертеп

В Тернополе установили наибольшую в Украине композицию в виде старинного украинского вертепа.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы городского совета Олег УДИЧ, ширина вертепа составляет 34 метра, высота – 18 метров. Установлен вертеп в церкви святого апостола Петра Украинской греко-католической церкви. «Ежегодно в этой церкви, опекают монахи ордена францисканцев, пытаются сделать вертеп уникальнее предыдущего. В этот раз его высота почти достигает купола», – рассказал О.УДИЧ.

В вертепе достаточно много подвижных фигур, в частности ангелы рубят колоду, вол и ослик кивают головами, крутится водяная мельница, водным путем плывет корабль, святой Франциск дергает за бечевку и бьет в звон. Также можно увидеть чучела лисы, зайца, козы, совы и орла. Кроме этого, на уровне роста детей на переднем плане установлены клетки с живыми кроликами и морскими свинками.

По данным О.УДИЧА, вертеп создавали 10 человек на протяжении четырех дней, стоять он будет в храме до 15 февраля.