Папа Римский посвятил новогоднюю проповедь борьбе за мир и природу

Папа Римский Бенедикт ХVI отслужил первую в этом году торжественную литургию в соборе Святого Петра, а затем возвратился в Апостольский дворец Ватикана и из окна своего рабочего кабинета обратился к десяткам тысяч верующих, собравшихся перед дворцом. Предстоятель Римско-Католической церкви призвал народы "справедливо и мудро распорядиться природными ресурсами Земли, что составляет необходимое условие мира". Этот призыв понтифика прозвучал в первой в новом году молитве Angelus, передает ИТАР-ТАСС.

Папа поблагодарил президента Италии и других руководителей за новогодние поздравления и напомнил об инициативах, проводимых в разных странах в связи с 43-м Днем молитв о мире. В послании по поводу этой даты Папа восклицает: "Как можно оставаться равнодушными перед проблемами, возникающими из-за таких явлений, как климатические изменения, опустынивание, деградация и потеря производительности огромных сельскохозяйственных угодий, загрязнение рек и водоносных горизонтов, утрата биологического разнообразия, рост природных катастроф, а также вырубка лесов в экваториальных и тропических регионах?"

Он также призвал отказаться от любых видов оружия, передает РИА "Новости". "Остановитесь, одумайтесь и откажитесь от насилия! Пусть сейчас это может показаться невозможным и требует мужества, но Бог вам поможет и вернет в ваши сердца радость мира", - воскликнул Папа Бенедикт.

Напомнив о страданиях, которые приходятся на долю детей во время вооруженных конфликтов, Папа Римский призвал человечество к ответственности. "Лица маленьких невинных молчаливо взывают к нашей ответственности. Перед их беззащитностью рушатся все ложные оправдания войны и насилия. Мы должны просто обратиться к проектам мира, отказаться от любых видов оружия и все вместе заняться созданием мира, более достойного человека", - заявил Бенедикт XVI.

Он призвал с младенчества "воспитывать детей в уважении к другому, даже когда он отличается от нас".

"Церковь показывает людям всех поколений лицо Бога, потому что с его благословения они могут идти по пути мира", - заявил предстоятель в заключение своей проповеди. После этого воззвания Бенедикт XVI на семи языках поздравил католиков всего мира с Новым годом и пожелал им счастья и мира.