Католики всего мира отмечают сегодня Рождество Христово

Папа Римский Бенедикт XVI в ночь на 25 декабря возглавил в Соборе Святого Петра в Ватикане торжественную мессу по случаю праздника Рождества Христова.

Впервые в новейшей истории время начала ночного рождественского богослужения в Ватикане было по решению понтифика перенесено с полуночи на 22.00 по местному времени.

После провозглашения благой вести о рождении Спасителя зазвонили колокола Собора Святого Петра, а на троне, установленном у алтаря главного храма Римско-католической церкви, появилось изображение Христа-младенца.В своей рождественской проповеди Бенедикт XVI, являющийся одним из крупнейших теологов современности, главное внимание уделил значению появления Спасителя на свет в образе младенца.

"С этого момента Бог действительно стал "Богом с нами". Это уже не отдаленный Бог, которого можно каким-то образом почувствовать издалека. Он вошел в мир. Он - Близкий", - сказал понтифик.

"Конфликт мира, взаимная непримиримость происходят оттого, что мы замкнуты в наших собственных интересах и личных мнениях, в нашем маленьком личном мире. Эгоизм, групповой и личный, делает нас пленниками наших интересов и желаний, которые контрастируют с истиной и отделяют одних от других. "Проснитесь, - говорит нам Евангелие. - Выйдите наружу, чтобы войти в великую общую истину, общность с единым Богом", - отметил Папа Римский.

Напомнив евангельскую историю о волхвах, оставивших все свои дела и пошедших в Вифлеем, чтобы увидеть родившегося Спасителя, Бенедикт XVI сказал: "В нашей обычной жизни дело обстоит не так. Большинство людей не считает приоритетными дела Бога... Мы в огромном большинстве готовы отложить их на потом. Прежде всего делается то, что представляется срочным здесь и сейчас. В списке приоритетов Бог зачастую находится почти на последнем месте".

Папа Римский категорически не согласен с таким порядком вещей. "Бог важен, это самая важная реалия нашей жизни в абсолюте. Именно такому приоритету учат нас волхвы. У них мы должны учиться не давать раздавить себя срочным обстоятельствам повседневной жизни. У них мы должны научиться свободе отодвинуть на второй план другие дела, какими бы важными они ни были, чтобы обратиться к Богу, дать войти ему в нашу жизнь и наше время", - сказал он.

Тем не менее, понтифик констатировал, что "большая часть современных людей живет вдали от Иисуса Христа, от Того, кто стал человеком, от Бога, пришедшего к нам". "Но для всех есть путь. Для всех Господь имеет знаки, обращенные к каждому. Он зовет всех нас", - подчеркнул Папа Римский.

"Его знак приглашает нас к вере и любви, и, кроме того, дает нам надежду: таков Бог. Он обладает властью, и он есть Доброта. Он призывает нас стать подобными Ему. Да будем подобны Богу", - провозгласил он.

Бенедикт XVI подчеркнул также особое значение рождественской мессы. "Когда мы видим Его - Бога, ставшего младенцем, у нас открывается сердце. Во время литургии Святой Ночи Бог приходит к нам как человек, чтобы мы действительно стали людьми", - подчеркнул он.

Свою проповедь Папа Римский завершил молитвой: "Господи Иисусе Христе, ты, который родился в Вифлееме, приди к нам! Войди в меня, в мою душу. Преобрази меня. Обнови меня. Сделай так, чтобы я и все мы из камня и дерева стали живыми людьми, в которых присутствует твоя любовь и преображается мир. Аминь".

РИА "Новости"