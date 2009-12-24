Папа Римский призвал католиков признавать свою вину первыми

Папа Римский Бенедикт XVI в предрождественском обращении призвал своих ближайших соратников, сотрудников Римской курии, признавать свою вину и делать первый шаг к примирению, сообщает радио Ватикана.

"Необходимо снова научиться раскаянию", - подчеркнул Папа.

Он добавил, что в сегодняшнем мире католики "вновь должны открыть для себя таинство покаяния и примирения".

То обстоятельство, что регулярная исповедь перестает быть "жизненно необходимой привычкой христиан", по словам понтифика, "является симптомом утраты способности быть откровенными".

Папа Римский подчеркнул, что без примирения с Богом человек не может примириться не только с ближним, но и с самим собой. Понтифик призвал католиков "следовать примеру Христа, сделавшего первый шаг".

В обращении к Римской курии Бенедикт XVI упомянул о важнейших событиях уходящего года. В качестве наиболее значимых он назвал свои поездки в Африку, в Святую Землю и в Чехию, а также заседание Синода епископов, посвященное проблемам Африки.