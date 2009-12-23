На Львовщине состоялся всеукраинский съезд военных капелланов УГКЦ

Всеукраинский съезд главных военных капелланов УГКЦ состоялся на Львовщине. В акции приняли участие капелланы свыше десяти епархий из разных регионов Украины, а также представители Вооруженных сил Министерства обороны Украины, внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, Государственной пограничной службы Украины.

По словам руководителя отдела Патриаршей Курии УГКЦ по делам душпастырства силовых структур Украины Преосвященнейшего Владыки Михаила (Колтуна), "главной целью мероприятия стало непосредственное общение военных капелланов с представителями силовых структур, что способствует более тесному сотрудничеству в решении актуальных вопросов. Примером такого сотрудничества было, в частности, нынешнее Всеукраинское военное паломничество под лозунгом «Блаженны миротворцы потому что они сыновьями божьими назовутся» в Марийском духовном центре в селе Зарваница на Тернопольщине".

Участники съезд побывали у военнослужащих внутренних войск, посетили церковь, расположенную на территории военной части, пообщались с офицерами по воспитательной работе. Они также приняли участие в Божественной Литургии в Храме Архистратига Михаила, посетили памятный мемориал «Тюрьма на Лонского» выставку «Полевые духовники - капеланы» в Музее военного костюма.

За активное участие в работе по укреплению духовности и нравственности среди верующих военнослужащих внутренних войск Владыке Михаилу (Колтуну) и его заместителю отцу Любомиру Яворскому было вручено отличие МВД Украины – «15 лет внутренним войскам МВД Украины». Группа военных капелланов получила почетные грамоты.