Опубликован топ-10 самых влиятельных греко-католиков

В Киеве опубликовали рейтинг десяти самых влиятельных лиц в УГКЦ. Как сообщает Sobor Media Group, исследование проведено всеукраинской греко-католической газетой «Собор». Возглавил десятку первых греко-католиков Блаженнейший Любомир с номинацией «Лицо Церкви», а на третьем месте оказался активный мирянин Мирослав Маринович.

«Очевидно, что определить настоящее влияние той или иной личности в обществе трудно, а в такой Боголюдском учреждении, которым является Церковь, практически невозможно. Святых определит Церковь, а наша газета пишет лишь о том влиянии на церковную жизнь, которое есть видимым» – отмечает главный редактор газеты Татьяна Шпайхер.

«Собор» подает десять номинаций, среди которых «Лицо Церкви» «Совесть общества» «Ревностный душпастырь» «Мотор катехизации» и др. В десятку также попали ректор Украинского католического университета о. Борис Ґудзяк, директор издательства «Свічадо» Богдан Трояновский, Председатель Патриаршей курии УГКЦ Владыка Богдан (Дзюрах) и др.

Рейтинг влиятельных греко-католиков в Украине публикуется впервые. Для максимальной объективности рейтинга издание использовали три метода: опрос экспертов анализ конкретных дел известных греко-католиков и анализ результатов поиска на запрос этих лиц в поисковых системах Интернета. Рядом с рейтингом издание разместило статью Петра Дидули «Между лучшим и святостью один шаг и целая вечность» – другой взгляд на рейтинг влиятельных лиц УГКЦ.

«Хочеться еще раз отметить, что рейтинг топа-10 никоим образом не ограничивает количество достойных лиц в УГКЦ, он лишь показывает 10 хороших примеров» – отмечают в издании.