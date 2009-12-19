Бенедикт XVI причислил Пап Иоанна Павла II и Пия XII к лику преподобных

Папа Римский Бенедикт XVI подписал 19 декабря декрет, признающий "героические добродетели" своего предшественника Иоанна Павла II. Таким образом, скончавшийся в 2005 году понтифик стал на один шаг ближе к беатификации, то есть причислению к лику блаженных, сообщает "Инфокс.Ру".

Ранее Конгрегация по канонизации святых задекларировала "героические добродетели" Иоанна Павла II, то есть признала, что он героически служил христианской вере. На основе решения конгрегации Бенедикт подписал соответствующий декрет. Таким образом, теперь Иоанн Павел II получает титул "преподобный".

Следующим шагом должно стать признание факта чуда, совершенного покойным понтификом. Как ожидается, это произойдет уже в начале следующего года. После этого Кароль Войтыла получит титул "блаженный", что, в свою очередь, является последним этапом перед причислением Папы к лику святых Римско-Католической Церкви.

Иоанн Павел II (в миру – Кароль Войтыла) являлся предстоятелем Римско-Католической Церкви с 1978-го по 2005 год. Поляк по происхождению, он стал первым Папой-славянином. Иоанн Павел II вошел в историю как реформатор католической Церкви и выступал за веротерпимость, мир и права человека. Страдавший болезнью Паркинсона понтифик скончался 2 апреля 2005 года в возрасте 84 лет.

Также Бенедикт XVI подписал декрет, признающий "героические добродетели" Папы Пия XII, который, таким образом, тоже получил титул "преподобный" и теперь находится в двух шагах от причисления к лику святых.

Между тем еврейские организации обвиняют Пия, возглавлявшего Римскую Церковь с 1939-го по 1958 год, в игнорировании проблемы Холокоста.