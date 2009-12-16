Ватиканская библиотека откроется после реставрации

20 сентября 2010 года после реставрационных работ вновь откроется Ватиканская апостольская библиотека, сообщает Седмица.Ru.

Реставрационный проект предусматривает создание интернет-каталога всех хранящихся в библиотеке изданий. Многие ценные манускрипты, которых в библиотеке более 150 тысяч, переводятся в цифровые изображения.

Основанная в XV веке Папой Римским Николаем V Ватиканская библиотека обладает богатейшим собранием рукописей средневековья и эпохи Возрождения. В настоящее время ее фонды насчитывают около 1 600 000 книг.