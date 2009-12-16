Синод Епископов УГКЦ предлагает сопричастную модель единства Церквей Владимирова крещения

15 декабря 2009 года в г. Киеве состоялась пресс-конференция Блаженнейшего Любомира, Верховного Архиепископа Киево-Галицкого УГКЦ. Главное сообщение пресс-конференции – виденье УГКЦ возможности объединения четырех ветвей Киевской Церкви: Украинской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Греко-Католической Церкви в единую Поместную Церковь.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Вместо монопольного владения христианской Украиной, что было характерным знаком прошлых эпох, мы предлагаем сопричастное единство сегодня еще разделенной Киевской Церкви», - процитировал во время пресс-конференции слова послания Синода Епископов УГКЦ в 2009 году Блаженнейший Любомир. Настоящий документ, который был написан по случаю 20-летия легализации УГКЦ, 65-летия со дня смерти Митрополита Андрея и 25-летия со дня смерти Патриарха Иосифа, стал информационным поводом этой пресс-конференции.

«Мы сознаем то, что в нашем народе не хватило единства и нашим желаниям есть, чтобы, кроме сохранения единства между нами, греко-католиками, стараться делать все для возобновления того единства, которое когда-то у нас было во времена Владимирова крещения», - сказал Предстоятель УГКЦ. При этом Блаженнейший Любомир объяснил, что Синод Епископов УГКЦ не строит себе иллюзий, что можно легко за один день вернуть то первобытное единство. «К сожалению, за нами - длинный путь отрицания единства», - констатировал Глава УГКЦ.

По словам Блаженнейшего Любомира, создание единой Поместной Церкви должно состояться в форме сопричастия - единство в вере, при сохранении литургических, богослужебных особенностей каждого. «Мы все являемся равными... Мы одинаковыми должны быть лишь в святой вере. А уже определенные наработки, традиции - у каждого могут быть разными. Мы должны научиться быть толерантными друг к другу, принимать друг друга таким, какими мы есть, не настаивать, что мы все должны уподобиться одной или другой ветви», - заявил Глава УГКЦ. При этом он объяснил, что для того, чтобы единство Церкви принесло в Украину мир и понимание, она должна вырасти изнутри, в лоне каждой ветви Киевской Церкви.

В завершение своего выступления Блаженнейший Любомир объяснил, что в Синодном послании выражен не окончательный рецепт, а только предложение. «Это есть предложение. Это не есть в совершенстве наработанные рекомендации, что только так нужно делать. Это есть наше желание, наш поиск того, как мы можем найти один одного», - сказал Глава УГКЦ.

Справка. В 2009 году Украинская Греко-Католическая Церковь отмечает 20-летие своей легализации, которое состоялось после десятилетий тоталитарного запрещения, ссылок, разрушений и преследований. Вместе с тем на 2009 год припало и две другие юбилейные даты: 65-летие со дня смерти слуги Божьего Митрополита Андрея (Шептицкого) и 25-летия со дня смерти Исповедника веры Патриарха Иосифа (Слепого). По этому случаю Патриарший Синод Епископов УГКЦ, который проходил с 29 ноября по 5 декабря 2009 года выдал свое Синодное послание. В документе не только вспоминается годы преследований, но и представлен взгляд будущего развития. Главный акцент послания - способ решения важной проблемы украинского общества: разделение по конфессиям.