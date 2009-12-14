В Ивано-Франковск привезли мощи Предтечи

В храм Царя Христа монастыря отцов Василиан (г. Ивано-Франковск) 13 декабря привезли мощи Предтечи Иоанна Крестителя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в храме Царя Христа монастыря отцов Василиан, миссия призвана "поднести украинцев в духе и укрепить в вере". Путешествие мощей началось с Ивано-Франковска и будет длиться в храмах УГКЦ Западной Украины. Как отметили в монастыре, до 20 декабря мощи Предтечи Иоанна Крестителя будут находиться в церкви Царя Христа после этого - в церкви святого Димитрия в микрорайоне Пасечная Ивано-Франковска. В привезенном ларце хранится часть правой руки святого, которой Иоан Креститель крестил Иисуса Христа и позолоченный обруч с надписью на греческом языке. Рядом с мощами – древние печати восточных патриархов, которые удостоверяли эту реликвию. Подлинность святыни подтверждает грамота на воловьей шкуре, датированная 1720 годом.

Справка УНИАН. Первоначально, мощи Предтечи Иоанна Крестителя пребывали в Антиохии, куда перенес их апостол Лука. Оттуда их перевезли в Константинополь, потом они попали в руки валашского властителя Иеремии Могилы.

В 1673 году госпожа Пепричайкова подарила их бережанскому шляхтичу Сенявскому в часовню Бережанского замка. Таким образом, Украина освятилась частицей мощей святого пророка. В церкви Пресвятой Троицы в Бережанах сз начала XVIII века хранится часть кости руки, какой Иоан Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан, оправленная в позолоту. В шкатулке также были составлены древние печати восточных патриархов, которые удостоверяли эту реликвию, и памятная грамота на воловьей коже, датированная 1720 годом.

Впоследствии епископ Атанасий Шептицкий перенес мощи Иоанна Крестителя с костела Сенявских в главную церковь в Бережанах.

После Второй мировой войны мощи исчезли, длительное время считалось, что бесследно. Однако в 2000 году их нашли. В январе 2001 года они опять выставлены для поклонения. Мощи Иоанна Предтечи есть лишь в четырех странах мира: Сирии, Черногории, Греции и в Украине.