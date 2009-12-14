Папа Римский принял участие в создании рукописного Евангелия

Папа Римский Бенедикт XVI принял участие в создании рукописного Евангелия, которое будет представлено к 200-летию независимости Чили, сообщает РИА "Новости".

Понтифик собственноручно написал первый стих Евангелия от Марка: "Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия".

Как отметил архиепископ Сантьяго-де-Чили кардинал Франсиско Хавьер Эрразуриз, в проекте создания рукописного Евангелия приняли участие более 8 тыс. чилийских католиков.

По свидетельству кардинала, инициатива создания рукописного Евангелия напоминает современному человеку о традиции средневековых монахов, которые до изобретения книгопечатания переписывали Библию вручную.

Работа будет закончена к марту 2010 года и представлена широкой общественности вместе с новым списком иконы Божией Матери Кармельской. Все епископы Чили оставят в книге девизы своего архипастырского служения.