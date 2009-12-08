Рождественская меса в Ватикане начнется не в полночь, а в 22-00

Папа Римский Бенедикт XVI совершит ночную рождественскую мессу в Ватиканской базилике св. Петра. В этом году торжественное богослужение начнется не в полночь, а в 22-00 24 декабря. Как передает Благовест.инфо со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, это позволит сделать рождественскую мессу "чуть менее утомительной" для понтифика.

Месса завершится около полуночи, и 82-летний Папа получит возможность отдохнуть перед самим днем Рождества Христова - по традиции, в полдень 25 декабря он огласит с балкона Ватиканской базилики послание "Urbi et Orbi" ("Граду и миру").

Комментаторы западных изданий восприняли сообщение о переносе рождественской мессы на более раннее время, как "сигнал" об ухудшении здоровья Бенедикта XVI, однако о. Федерико Ломбарди, глава ватиканской пресс-службы, подчеркнул, что причин для беспокойства о самочувствии Папы нет.

Рождественская месса в базилике св. Петра всегда начиналась в полночь - даже в последние годы понтификата Иоанна Павла II, здоровье которого было очень слабым.