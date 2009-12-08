В Ивано-Франковск привезут мощи Иоанна Крестителя

В Ивано-Франковск привезут мощи Предтечи Иоанна Крестителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил священник храма Царя Христа отец Теодозий ЯНКИВ. По его словам в Ивано-Франковске с 12 по 20 декабря будут находиться мощи Предтечи Иоанна Крестителя. Первую неделю - в церкви Царя Христа при монастыре отцов Василиан, а вторую неделю в церкви в микрорайоне Пасечная. Службы Божьи с мессийными науками около Мощей будут проводиться ежедневно. Каждый день будет посвящен соответствующей социальной категории населения. Среди которых и для детей, для больных, религиозных организаций, для представителей власти, для молодежи, старшеклассников и других.

Справка УНИАН. Первоначально мощи святого пребывали в Антиохии, куда перенес их апостол Лука. Оттуда их перевезли в Константинополь, а затем они попали в руки волошского властителя Иеремии Могилы.

В 1673 году госпожа Пепричайкова подарила их бережанскому шляхтичу Сенявскому в часовню Бережанского замка. Таким образом Украина освятилась частицей мощей святого пророка. В церкви Пресвятой Троицы в Бережанах с начала XVIII века хранится часть кости руки, которой Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан, оправленная в позолоту. В шкатулке также были древние печати восточных патриархов и обладателей, которые удостоверяли эту реликвию, и памятная грамота на воловьей коже, датированная 1720 годом.

Впоследствии епископ Атанасий Шептицкий при участии нескольких сотен священников перенес мощи Иоанна Крестителя с костела Сенявских в главную церковь в Бережанах.

После Второй мировой войны мощи исчезли, длительное время считалось, что бесследно. Однако в 2000 году - найдены. В январе 2001 года они опять выставлены для почитания верующих.