Патриарший Синод ознакомился с проектом «Шематизма УГКЦ»

Департамент информации, которому поручено подготовить анкеты, собрать и систематизировать полученные данные и подготовить к печати «Шематизм УГКЦ», представил нынешнему Патриаршему Синоду модель будущего издания.

Как сообщает сайт УГКЦ, на нескольких страницах было представлено, как рабочая группа издания Шематизма видит способ представления информации о целой Церкви, отдельных епархиях, протопресвитерстве, парафиях и священниках. Представлено предлагаемое содержание этого издания.

«Каждый знает, что мы есть в Украине и в целом мире. Хорошо знать, где мы есть, какие мы есть, где имеем общины, как мы организованы, как мы работаем, какая структура нашей жизни. Это есть информация, но эта информация чисто не административная, это есть, можно сказать, образ Церкви. Это очень практическая книга, потому что там можно найти все, что нужно для осуществления многих церковных программ, но это есть также образ Церкви, как она развивается» – сказал Блаженнейший Любомир Департаменту информации, комментируя решение Патриаршего Синода Епископов 2008 года об издании «Общего шематизма УГКЦ». Шематизм, по словам Главы УГКЦ, выдается не один раз, он выдается периодически, иногда даже ежегодно. «Тогда можно видеть, как Церковь развивается, где есть слабые страницы Церкви, где она тратит свою силу. Это есть, в большой мере, статистический, но также и духовный образ жизни Церкви» – сказал Блаженнейший Любомир.

«Шематизм УГКЦ» будет содержать список всех действующих епископов УГКЦ, то есть епископской коллегии Церкви, ряд структур Патриарших, Митрополичьих и Епархиальных курий как в Украине, так и за рубежом, их контактные адреса и адреса сайтов. Также будет содержать информацию обо всех парафиях и всех священниках.

Кроме выше перечисленного «Шематизм УГКЦ» будет содержать раздел об учебных структурах Церкви (в Украине и за рубежом). Отдельный раздел шематизма будет посвящен монастырям, монашеским чинам и структуре УГКЦ, чтобы тем самым видеть все многообразие харизм Богом избранных сообществ.

Шематизм будет многоцветным, богатым на иллюстрации, графические изображения и карты. Также будет содержать схемы и организационные таблицы. Приложением к «Шематизму УГКЦ» будет его электронная версия, адаптированная для работы на компьютере.

На этом этапе длится процесс сбора анкет и систематизация полученных данных. «Шематизм УГКЦ» будет выдано в 2010 году.