В Ватикане установлена рождественская елка

14:57, 07 декабря 2009
Католицизм
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На площади св. Петра

Рождественская елка была установлена вечером 4 декабря на площади св. Петра в Ватикане.

Как передает Благовест-инфо, дерево высотой 30, шириной – 7 метров и весом 14 тонн было доставлено в Рим из бельгийских Арденн. В вертикальное положение оно было приведено при помощи гигантского крана.

Праздничные гирлянды на ветвях столетнего великана будут торжественно зажжены 18 декабря в присутствии посла Бельгии при Святом Престоле Франка де Конинка, епископа Льежского Алоиса Жустена и министра экономики региона Валлония Жан-Клода Маркура.

По окончании рождественского периода древесина «главной елки Католической Церкви» пойдет на изготовление предметов, доходы от продажи которых будут направлены на оказание помощи бедным.

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