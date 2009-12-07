Незрячий священник из Ивано-Франковска пешком отправился в Иерусалим

Священник Игорь Иванив и его проводник – верующий церкви Святой Параскевы УГКЦ в городе Болехов Андрей Калюжный – отправились в пешее паломничество в Иерусалим в праздник Введения в храм Пречистой Девы Марии, 4 декабря.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"Я незрячий, но не слепой – Бог и каждый, кого встречу на своем паломническом пути, является моими глазами – сказал священник. – Любое паломничество – это паломничество к Богу. И эту дорогу я измеряю не километрами, а силой искренней молитвы".

Дорога паломничества, которая достигает трех тысяч километров, проляжет через Бучач на Зарваницу дальше – Тернополь, Черновцы, Молдова, Одесса, а затем через море в сам Иерусалим. Прибыть туда паломники планируют уже на Рождество Христово.