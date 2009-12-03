Кандидатуру о. Блажейовского выдвинули на получение Национальной премии Украины

Львовский музей вышитых икон и образов Отца доктора Дмитрия Блажейовского и Общество «Україна-Світ» выдвинули кандидатуру о. Дмитрия Блажейовского на получение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Официальный сайт Украинской Греко-католической церкви.

Греко-католический священник, который живет в Риме и недавно начал сотый год своей жизни, известный в Украине и в украинской диаспоре как научный работник и художник. Он автор 25 научных трудов по истории Церкви и Украинского государства, а в его художественном наследии есть 350 вышитых икон и хоругвей, на которые он выдал 300 узоров украинской религиозной вышивки.

Не смотря на свой почтенный возраст, отец доктор Дмитрий Блажейовский и дальше активно трудится. По случаю 70-летия его священнического пути, началу сотого года жизни и десятилетия созданного им Музея вышитых икон и образов в городе Львове во львовском государственном издательстве «Каменяр» вышла в свет новая книга отца доктора Дмитрия Блажейовского, посвященная украинской истории и настоящему.