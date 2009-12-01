Папа Римский благословил движение католиков, требующих демонстрации Распятий в общественных местах

Папа Римский Бенедикт XVI приветствовал движение итальянских католиков, требующих демонстрации Распятий в общественных местах - парках, школах, госпиталях, сообщает Седмица.Ru.

Движение устроило шествие в Риме, которое закончилось на площади Святого Петра папским благословением.

Бенедикт XVI заявил: " Католики демонстрируют глубокую любовь к Распятию, признавая его огромное религиозное, культурное и историческое значение".

В начале ноября европейский суд по правам человека запретил демонстрацию Распятия в общественных местах, ссылаясь на то, что она нарушает принцип свободы вероисповедания. Решение вызвало крайне негативную реакцию среди католиков Италии и Европы.

По приговору суда, демонстрация Распятия в классной комнате ограничивает право родителей на воспитание своих детей в той вере, к которой они относятся, или атеистами.

Судебная тяжба была начата в 2000 году итальянской гражданкой финского происхождения. Она потребовала, чтобы из классов государственной школы, которую посещал ее ребенок в северной Италии, были убраны Распятия.

Школа убирать Распятия отказалась, несмотря на решение суда, которое основывалось на том, что Италия является светским государством.