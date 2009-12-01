Начал работу Синод епископов УГКЦ

Литургией в Соборе святого Юра во Львове 29 ноября начался Синод епископов Украинской Греко-Католической Церкви, который будет длиться до 6 декабря.

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, в Синоде, который возглавил глава УГКЦ Патриарх Любомир принимают участие епископы УГКЦ из Украины и из-за границы (Западной Европы, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии). Основной темой рабочих заседаний Синода является вопрос евангелизации.

По данным Департамента информации УГКЦ, предложения относительно долгосрочного плана евангелизации УГКЦ разработала Патриаршая комиссия по вопросам евангелизации. Эти предложения были проработаны в епархиях и екзархатах на соответствующих местных соборах. В них учтенные советы и мнения верных Церкви, какие они посылали в рамках подготовки к Патриаршему Синоду.

На Синоде, по словам Патриарха Любомира, будет разработана стратегия евангелизации для всей Церкви. «Первым заданием Церкви является евангелизировать, провозглашать Благую Весть. Будем рассуждать, как лучше это делать, как к этому готовиться, как нужно это понимать, ведь крещенные люди призваны к евангелизации» – сказал Предстоятель УГКЦ.

Синод – это самый высший церковный орган, заседания которого проходят раз в году и который решает самые важные вопросы церковной жизни.