Запись на посещение Туринской Плащаницы начнется с 1 декабря

Предварительная запись на посещение собора Турина (Италия) в период с 10 апреля по 23 мая 2010 года, когда в этом храме впервые после 10-летнего перерыва будет выставлена знаменитая Туринская Плащаница, начнется с 1-го декабря, а Папа Римский Бенедикт XVI прибудет в Турин 2 мая, сообщает Седмица.Ru.

Записаться можно будет прямо на сайте или позвонив в информационный центр.

По информации сайта Туринской Плащаницы, в дни, когда она будет выставлена в соборе, также будет действовать служба "непосредственной" предварительной записи - для визитов в тот же день - около специальной точки приема, которую подготовят на площади Кастелло (piazza Castello), в непосредственной близости от храма.

"Максимальное внимание будет уделяться больным, инвалидам, религиозным и епархиальным паломникам", - сообщает сайт www.sindone.org.

По его данным, 2 мая 2010 года, в воскресенье мессу на церковном дворе собора совершит Папа Бенедикт XVI.

В последний раз желающие могли увидеть Туринскую Плащаницу в юбилейном 2000 году. В XX веке реликвию открывали на всеобщее обозрение лишь четырежды. В 1998 году одним из паломников к Плащанице был Папа Иоанн Павел II.

Туринская Плащаница - представляет собой льняное полотнище размером примерно 4,41 на 1,13 метра, содержащее двойное изображение Человека с длинными волосами, со сложенными на груди руками, умершего вследствие пыток, кульминацией которых стало распятие на кресте. На ткани видны следы крови, вытекшей из ран на запястьях, ступнях и на боку.

Плащаница, доставленная в Турин представителями Савойской династии в 1578 году, является одной из важнейших святынь христианского мира, как свидетельство о Христе.