Суд подтвердил право собственности римо-католиков на костел в Днепропетровске

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право собственности римо-католического прихода Днепропетровска на храм святого Иосифа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прихода.

По данным пресс-службы, сегодня ВХСУ объявил свое решение оставить без изменений предыдущие постановления судов низшей инстанции, которыми признано право собственности на храм за католиками. Таким образом ВХСУ отклонил кассационную жалобу американской корпорации «Dugsbery Іnk», которая претендует на помещение костела.

“В судебном заседании также принимал участие юрист юридического управления Днепропетровской облгосадминистрации Г.ВЕЛИЕВ, который поддержал позицию нашего прихода. Воспринимаем позицию в суде Днепропетровской ОГА как свидетельство того, что государство Украина возобновляет историческую справедливость и выполняет Указ Президента о возвращении культового имущества религиозным организациям”, - отмечается в сообщении пресс-службы римо-католического прихода Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, 25 июня в 2009 г. Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение о праве собственности римо-католической общины на костел св. Иосифа. До этого зданием храма незаконно владела корпорация Dugsbery Inc" (США). 10 августа Апелляционный хозяйственный суд Днепропетровской области оставил в силе решение от 25 июня, которое таким образом вступило в законную силу.

29 августа состоялась церемония освящения костела.

Костел святого Иосифа был построен в Екатеринославе в 1877 году на средства католической общины – переселенцев из Польши и других стран Западной Европы. В 1937 г. советская власть запретила католикам собираться в храме, в 1948 г. отобрала помещение костела у римо-католического прихода.