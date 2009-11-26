В храмах УГКЦ отслужат поминальные молитвы по умершим от Голодомора

В Греко-Католических парафиях, в день памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, будут отслужены поминальные молитвы по умершим.

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

По словам главы комиссии УГКЦ по содействию единству между христианами, диакона Игоря Шабана, очень важно, чтобы общество помнило о тысячах украинских мучеников, и ценило те дары, которые Господь дает нам сегодня.

«Память о событиях Голодомора - это нациесозидающий элемент, это то, что подчеркивает фундаментальную цену, которая объединяет общество, которая связывает нас с прошлым, без которого не может сформироваться единый государственный организм ни сегодня, ни в будущем» – убежден глава УГКЦ, Блаженнейший Любомир.

Общественные дни УГКЦ начались 31 октября и были прерваны 2 ноября из-за опасности заражения гриппом. «Ми прервали проведение Общественных дней, поскольку в стране были запрещены все массовые мероприятия. Теперь, когда время карантина закончилось, на своих мероприятиях мы продолжим обращать внимание украинцев на социальные проблемы» – отметил глава комиссии УГКЦ по содействию единству между христианами диакон Игорь Шабан.

Кроме молитвы по умершим от Голодомора, в рамках Общественных дней УГКЦ состоятся посещения детей сирот и домов престарелых, демонстрация документального фильма «Невигідний Шептицький». Также для социальных лидеров УГКЦ в рамках Общественных дней будет организовано проведение обмена опытом с другими конфессиями Украины в рамках посещения религиозных социальных центров Киева.

В Украине Общественной неделе УГКЦ положил начало митрополит Андрей Шептицкий в 1939 году. В 2008 г. Украинская Греко-Католическая Церковь возродила эту традицию, а Синод Епископов УГКЦ благословил заняться организацией Общественных дней УГКЦ двум комиссиям: Экуменической и Справедливость и Мир.