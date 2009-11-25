В Риме пройдет совещание католических священников

В Риме с 9 по 11 июня 2010 г. запланировано проведение международного совещания католических священников, посвященное завершению «Года священника», сообщает Седмица.Ru.

Конгрегация по делам духовенства Ватикана ожидает, что на совещание, проводимое под девизом «Верность Христу, верность священников», могут прибыть в Рим приблизительно 3-4 тысячи участников из всех стран мира.

Уже начата в онлайновой форме регистрация всех желающих стать участниками этого международного совещания. На специальном веб-сайте предлагаются регистрационная форма и предварительная программа совещания.

Согласно программе, 10 июня на площади св. Петра в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI возглавит вечернюю молитву, а на следующий день состоится торжественная месса в соборе св. Петра.

Предыдущие международные совещания католических священников проходили на Мальте, в Португалии, Мексике, Береге Слоновой Кости, на Святой Земле и в Риме.