К лику блаженных причислена католическая монахиня, родившаяся в арабской семье в Иерусалиме

22 ноября в католической базилике Благовещения в Назарете состоялась беатификация арабской монахини Марии Альфонсины Гаттас (1843 - 1927), происходившей из Иерусалима. Об этом сообщает портал Седмица.ru.

Причисление к лику блаженных Римско-католической церкви явилось первой подобной церемонией, которая прошла на Святой Земле.

На богослужении, которое от имени Папы Римского Бенедикта XVI совершил префект Конгрегации канонизации святых архиепископ Анджело Амато, присутствовало более двух тысяч католиков.

Как отмечает австрийское католическое агентство новостей, понтифик дал высокую оценку беатификации монахини Марии Альфонсины Гаттас как "одной из влиятельных женских фигур в Церкви на Ближнем Востоке".

Будущая подвижница была родом из богатой палестинской семьи, жившей в Иерусалиме. В 14 лет она присоединилась к французскому сообществу Сестер святого Иосифа и приняла в монашестве имя Марии Альфонсины.

Благодаря ей, в 1880 г. под патронажем латинского Иерусалимского Патриархата было основано общество арабских сестер милосердия, которое в настоящее время насчитывает около 260 сестер, работающих в восьми странах Ближнего Востока. Основным направлением их деятельности является образование девочек и их духовное окормление.