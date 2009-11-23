Папа принял деятелей мировой культуры

В Сикстинской капелле Ватикана состоялась встреча мировых деятелей культуры с Папой Римским Бенедиктом XVI.

Как сообщает NEWSru, необычная встреча приурочена к десятилетию исторического Послания к деятелям искусства Папы Иоанна Павла II и к 45-й годовщине аналогичного собрания у Папы Павла VI.

По словам главы совета по культуре Ватикана архиепископа Жанфранко Равази, целью этого мероприятия является восстановление связей между культурой и религией.

На встрече присутствовали около 500 деятелей культуры и искусства со всего мира: звезды театра, оперы и балета, художники и скульпторы, архитекторы, писатели, музыканты и певцы. Среди них - лауреат премии "Оскар" композитор Эннио Морриконе, театральный режиссер Боб Уилсон, кинорежиссер Джузеппе Торнаторе, мексиканский скульптор Себастиан и другие.

Накануне приема у Папы Римского участники посетили новый музей Ватикана. Приглашенным подарили серебряные медали с изображением Бенедикта XVI.

В своем обращении к деятелям культуры Папа Римский подчеркнул их особую значимость в период мирового экономического кризиса, и попросил участников встречи в своей работе ставить во главу угла человеческие отношения, поскольку только так можно пережить этот нелегкое для всех время.