В Киеве построят Дом Библии

Украинская Греко-Католическая Церковь совместно с Украинским библейским обществом планируют построить в Киеве Дом Библии, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.

Об этом стало известно в ходе встречи главы УГКЦ патриарха Любомира Гузара и президента Украинского библейского общества Григория Коменданта.

Отдельным вопросом встречи стал обмен мнений относительно необходимости распространения Библии в Украине, сообщает пресс-служба УГКЦ.

Блаженнейший Любомир высказал предложение создать при новом Доме Библии библиотеку по библистике, подготовить к изданию т.н. семейные Библии, в которых можно было бы вписывать семейные родословные. Также глава УГКЦ предложил во время проведения Недели молитв за единство христиан провести также День Библии.

В завершение встречи патриарх Любомир попросил всех молиться за то, чтобы слово Божие всегда действовало между людьми.