В Киеве построят Дом Библии
По инициативе УГКЦ
Украинская Греко-Католическая Церковь совместно с Украинским библейским обществом планируют построить в Киеве Дом Библии, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.
Об этом стало известно в ходе встречи главы УГКЦ патриарха Любомира Гузара и президента Украинского библейского общества Григория Коменданта.
Отдельным вопросом встречи стал обмен мнений относительно необходимости распространения Библии в Украине, сообщает пресс-служба УГКЦ.
Блаженнейший Любомир высказал предложение создать при новом Доме Библии библиотеку по библистике, подготовить к изданию т.н. семейные Библии, в которых можно было бы вписывать семейные родословные. Также глава УГКЦ предложил во время проведения Недели молитв за единство христиан провести также День Библии.
В завершение встречи патриарх Любомир попросил всех молиться за то, чтобы слово Божие всегда действовало между людьми.