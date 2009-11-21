Ватикан получил дом в Киеве

Заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ вручил официальному представителю Папы Римского в Украине архиепископу Ивану ЮРКОВИЧУ свидетельство о праве собственности на дом Апостольской нунциатуру в Украине по улице Тургеневская, 40-А.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в июне 2009 года мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ передал Апостольской нунциатуре свидетельство о праве собственности на землю. Выполняя обещание сотрудничать с представительством Святого престола и оказывать всемерную помощь, киевская власть в кратчайшие сроки оформила также право собственности на дом нунциатуру.

И.ЮРКОВИЧ поблагодарил киевскую власть за сотрудничество.

Архиепископ отметил, что после завершения оформления всех документов на дипломатическое представительство Ватикана в Украине он считает свою миссию выполненной.

„Мы связаны с Киевом тесными узами, ведь в Киево-Печерской лавре хранятся мощи Папы Римского. Поэтому наше присутствие здесь имеет свой глубокий смысл. Украина – это страна, где посольство Ватикана должно быть обязательно”, - сказал И.ЮРКОВИЧ.

Он также вручил О.ДОВГОМУ медаль по случаю 80-летия провозглашения государства Ватикан.